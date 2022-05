Raphaëlle DAUZÈRES

Je m'appelle Raphaëlle, j'ai 24 ans et je suis infirmière dans le Loiret depuis 3 ans. J'aime mon métier car il m'apporte beaucoup, aussi bien techniquement qu'au niveau relationnel. Ce métier présente beaucoup de richesses que peu de monde arrive à percevoir.



J'ai fait mes études dans la région Bourgogne, et j'ai eu la chance de faire mes stages dans de nombreux domaines : pneumologie, polyhandicap, service fermé, CMP, maison de retraite, SSR, médecine gériatrique et palliative, soins intensifs en cardiologie, chirurgie orthopédique. Je suis ensuite repartie dans la région Centre pour rapprochement familial.



J'ambitionne d'évoluer dans ma carrière. J'ai une réelle envie de m'investir dans les soins palliatifs, c'est pour cela que j'aimerai, dans l'avenir, passer un diplôme universitaire dans ce domaine, afin de m'occuper au mieux, et dans les meilleures conditions possibles, des personnes en fin de vie et/ou atteintes de maladies incurables.



Mes compétences :

Assiduité

Ecoute

Travail en équipe

Analyse

Rigueur

Sens du contact