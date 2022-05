Raphaëlle DRISS

Directrice & Coordinatrice de Production :



Mai 2010 – Juillet 2013 : Directrice et coordinatrice de production pour « Elephant At Work »



Relation clientèle en collaboration avec l’équipe éditoriale et l’équipe de production.

Elaboration des devis.

Supervision des étapes de production et de post - production.





Chargée de Production :



Elaboration des devis

Gestion budgétaire des projets

Supervision de l’équipe de production.

Suivi de post - production: montage, mixage, doublage, sous-titrage.

Relation clientèle en collaboration avec l’équipe éditoriale et l’équipe de production.





Janv. 2008 - Mai 2010 :

Chargée de production pour « Elephant At Work»

(Production de films institutionnels : magazines, bandes annonces tv, captations de conventions)



Sept 2005 – Sept 2006 :

Chargée de production pour le moyen métrage « Trésor et Joséphine » de Yohan Poissonneau



Chargée de production pour « Wesh Productions »

( Production d’évènementiels et de spectacles vivants )



Assistante de production :



Suivi de Production sur les aspects budgétaires, administratifs et logistiques : suivi du devis, factures, bons de commande, contrats, rétro plannings, organisation des tournages, feuilles de service.





Sept 2006 - Janv. 2008 :

Assistante de production pour « Elephant At Work »

(Production de films institutionnels : magazines, bandes annonces tv, captations de conventions)



Assistante de production à « Matador Films »

(Production de courts-métrages / Clips)



Assistante de production sur le clip de «RIKE»-Up Music(Matador Films)





Régisseur Général :



Elaboration de plans de travail. Organisation de tournage : Réservation des moyens techniques nécessaires, feuilles de service, gestion des consommables et des matériels, suivi et contrôle des délais. Suivi Juridique : autorisations, droits, déclarations, formalités des contacts, dépôt légal . Communication : lieux, intervenants, participants, équipe.

Organisation des repérages et participation aux repérages.

Archivage des éléments du projet (supports, fichiers, documents).





Fév. 2004 - Juin 2006

Clip de « Crack ov Dawn » - Equilibre Music (Matador Films)



Clip de « El Solo » - MGS Productions (Fortyfour films)



Pilotes TV, émission musicale « Concert Privé » (Wesh Productions)



Clip de « ETHS » - Activ Entertainment (Matador Films)



Clip de « MOBIL SESSION TEAM » - Slalom Music (Matador Films)



Clip de « SHAZZ » Ulm (Matador Films)



Clip de «LETO»- Musicast (Matador Films)



Court-métrage « Last Game » de Frédéric Bargain



Mes compétences :

Audiovisuel