Dany GUILBAUD

Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des relations publiques et notamment une grande connaissance de la presse régionale (sur l'ensemble du territoire) ... un réseau unique de contacts partout en France !



Je suis en contact régulier avec l'ensemble des médias régionaux en France (quotidiens, hebdomadaires mais aussi les magazines régionaux, les gratuits, TV, radio, web ...). Cette connaissance spécifique permet à la fois d'avoir une expertise globale de l'information sur l'ensemble du territoire (corporate/produits) mais aussi une approche ciblée voire locale (ville par ville) du tissu médiatique.



- adaptation stratégie marque/corporate à la presse régionale

- opération locale ciblée (quel que soit l'endroit en France) et mobilisation de la presse concernée

- organisation et gestion événements, interviews, reportages



Agence de relations publiques indépendante, spécialisée en presse régionale (écrite, audiovisuelle, web), Lamérie & Associés conseille, adapte, met en œuvre des stratégies de relations presse sur mesure pour des marques, des entreprises, des institutions.

L’agence est basée dans l’Ouest, à la Roche Sur Yon. Une antenne de l’agence s’est installée en Bretagne, à Vannes.