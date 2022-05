Raphaëlle DUTRUCH-HOOGE

Après cinq années d'expérience professionnelle autour du contrôle de gestion en Ile-de-France, dont un peu plus de trois ans en management, j'ai souhaité consolider mes acquis en contrôle de gestion dans une unité opérationnelle du Sud-Ouest, que j'ai pu intégrer en janvier 2016.



Adopter une nouvelle équipe financière est mon objectif à moyen terme pour continuer à m'épanouir dans le monde du numérique, et développer mes compétences managériales.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Stratégie d'entreprise

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

Microsoft Access

Microsoft Office

Management

Travail en transverse

Finance d'entreprise