Raphaëlle Eva MICHELIN

Citoyenne du monde: Ce concept me plait bien. Mon père est martiniquais, ma mère franco-suisse, et j’ai une grand-mère d’origine tchèque (d’où mon deuxième prénom : Eva) voilà qui m’a donné très tôt le goût de l'évasion. Après avoir vécu ma petite enfance à la campagne, en Guadeloupe, mon adolescence à rallonge en banlieue parisienne, je me suis installée en Guyane. Ici je vis une aventure écologique grandeur nature, j’ai trouvé l’authenticité que je cherchais, à la lisière de l’Amazonie.

Ma musique ne pouvait être que métissée, elle exprime mon identité, mêlant textes français et rythmes tropicaux, chanson et world ...

Un peu à la manière de Laurent Voulzy, Bernard Lavilliers ou Henri Salvador.



Mes paroles, toujours autobiographiques, souvent contemplatives, explorent les passions humaines et les paysages lointains.

Mon engagement est plus affectif que politique, mais je tiens à défendre le droit à la différence.

Plutôt que de décrire le monde tel qu’il est, avec cynisme, je préfère le peindre tel que je le rêve, chercher la poésie dans les émotions quotidiennes et m’extasier sur un brin d’herbe…



J’ai sorti deux albums en auto-production:

Le premier, "Original", aux accents reggae, ragga, biguine, bossa et gwo ka, a été réalisé par Vincent Bruley au studio Piccolo. Les percussions y sont omniprésentes.

Le deuxième, « C’est meilleur quand c’est chaud » conserve cette couleur acoustique, avec de la batterie en plus. Il a été réalisé avec l'aide de Kali, et enregistré de façon nomade, pour aller au devant des musiciens, en Guyane, en Martinique et à Paris. Il y a plusieurs artistes invités comme William Baldé dont la carrière a pris récemment un essor considérable.

Ce disque pousse plus loin les frontières des musiques du monde avec une importante influence africaine, une plus grande variété de rythmes latino-américains, et des tambours haïtiens.

Y figure également, la mise en musique d'un poème d'Aimé Césaire: ''Chanson de l'hippocampe", composée par mon père de et pour laquelle l'écrivain m’avait personnellement donné son accord. Une rencontre inoubliable.



Mes compétences :

Auteur

Chanteuse

Musique