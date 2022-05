Raphaëlle FERT SIMONNEY

Développeuse PHP depuis plus de 4 ans chez Pulsar Informatique, j'ai travaillé sur Zend Framework, Joomla!, Wordpress et Prestashop côté CMS, et sur plusieurs applications avec un framework maison.



Bloggeuse(http://www.pulsar-informatique.com/Blog/Blogger/Listings/raphaelle.html ) et twitteuse(@rapha_86) je communique sur les différents problèmes techniques rencontrés au quotidien ainsi que les diverses conférences auxquelles j'assiste. Je participe aussi à l'animation de l'antenne locale parisienne de l'AFUP, Association Française des Utilisateurs de PHP.



Mes compétences :

PHP

Recueil de besoins

Joomla!

Prestashop

Web 2.0

Zend framework

Wordpress

Visual Basic .Net

Expression de besoins