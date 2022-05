Raphaelle G'STYR

Titulaire d'un Master en Encadrement et Conseil en Éducation, je suis actuellement chargée de projet à mi-temps à l'association Inter'face (socio-éducative, pédagogique et professionnelle). Je m'occupe de jeunes en difficultés scolaires, sociales et d'insertion professionnelle. Je gère aussi une partie du travail administratif en collaboration avec le coordinateur. Je suis autonome et motivée dans mon travail, consciencieuse et appliquée.



Mes compétences :

Gestion de projet

Réponse aux appels d'offres

Cahier des charges

Gestion budgétaire

Conduite de projet

Outil informatique mac et pc