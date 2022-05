Raphaelle HENNEBELLE

Après un cursus de biologie orienté écologie et environnement, un doctorat en sciences de la terre et de l'univers et le montage d'un projet associatif de reportages sur les éco-modes de vie (cf.Array). J'ai travaillé 5 ans et demi en tant que consultante en financement de l'innovation.



Fortes de ces expériences, je me ré-orientes désormais vers le domaine de la formation/coaching en développement personnel.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Écologie

Environnement

Gestion de projet