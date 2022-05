Raphaëlle LE VERDIER

Compétences documentaires :

- Produits documentaires : synthèse; fiche biographique; thésaurus « e-commerce »; bibliographie; analyse sectorielle; dossier thématique; lettre d’information électronique; panorama de presse

- Recherche d’informations multi supports et veille (sectorielle, juridique, concurrentielle…)

- Création d’une base de données après avoir rédigé un cahier des charges; gestion de cette base; réalisation d’un site web; mise en place d’un blog

- Participation quotidienne au fonctionnement du service : accueil et orientation du public; bulletinage; dépouillement de revues; DSI; commande d’ouvrage; désherbage; alimentation de bases de données; gestion d’un portail documentaire; gestion des clients ; sélection d’appel d’offre : service questions/réponses



Compétences informatiques :

- Logiciels : Acrobat Professionnel; Alexandrie; Cindoc; Dreamweaver; Ex-libris; Filmaker Pro; Fireworks; KB Crawl Lotus Notes MD Works; Microsoft Office; Photoshop; Quark Xpress (notion); Sarbacane; Spynx

- Base de données commerciales : Européenne de données; Europresse; Francis; Lexbase; LexisNexis

JurisClasseur; Pascal; Questel Orbit; Vecteur Plus



