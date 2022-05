Raphaelle LOMBARD

Je souhaite me reconvertir dans un métier polyvalent alliant contact clientèle, création ou conseil, administratif (j'adore le bricolage, le carrelage, la couture, la broderie, l'architecture. Je suis aussi piqueuse-brodeuse à domicile, apprenti prothesiste ongulaire et conseillère LIFEWAVE confirmée (5 ans d'expérience et d'utilisation) et Club Parfum en VDI.



Mes compétences :

Ouvert à l'inattendu

Développement commercial

Empathie

Sens du contact