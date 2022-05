Raphaëlle MANCEL

De nature plutôt souriante, j'aime apprendre sans cesse et apprendre aux autres...

Après avoir obtenu mon BTS en Communication et Industries Graphiques effectué en alternance dans l'entreprise Lescure Théol, je suis actuellement Infographiste et responsable du service Clicherie à Sopano.

J'effectue les BAT. Une fois l'accord du client, je fais le multiposage et je sors les clichés à l'aide du CTP.

Je connais très bien le monde de l'offset, et je découvre aujourd'hui la flexographie.

Je connais parfaitement les logiciels Indesign, Illustrator, et Photoshop. Je travaille depuis 4 ans sur le flux de production Prinergy. Et maîtrise Workshop, Preps 5 ainsi que Pandorra.

Mes responsabilités dans mon service me permettent de connaitre parfaitement la chaine graphique et de savoir gérer les problèmes sans soucis.



Mes compétences :

Créative

infographiste

Motivée

Opératrice pao

Organisée

PAO

Sens des responsabilités