Raphaelle MANCEL

Dans votre entreprise, que faites vous pour animer les temps d’attente ou les zones d’accueil ?

LA BOX D’ATTENTE ioConstellation de WAITERTAINMENT

est un kiosque 3.0, un point presse digital 100% personnalisable.

Nous avons inventé un dispositif expérientiel d’information et d’animation

Avec ioConstellation, faites vivre à vos clients une expérience connectée.

ioConstellation est une box lumineuse qui tient dans la main et qui affiche en direct (sur son écran tactile), des flash infos choisis, issus de plus de 250 millions de sources d’information.

C’est un peu comme un kiosque numérique, un point presse digital.

ioConstellation est un objet de communication innovant, autonome, et hyper simple à utiliser car il n’y a pas de set up.

Pour récupérer les contenus proposés par la box, une application «ioConstellation» est disponible dans les stores. (gaming, contenus...)

La box brille à réception des messages et garantie un effet «WOW»

Elle se loue pour le prix d’un abonnement à un service magazine.

ioConstellation n’est pas un gadget, c’est l’objet connecté nécessaire pour «LE PARTAGE DE VOS PASSIONS EN DIRECT».



Merci de bien vouloir nous donner l’occasion de vous présenter notre produit lors d’un rendez-vous à votre convenance, merci de nous contacter au 06 01 35 62 01,ou mm@sn-3d.fr - Monel MANCEL SN3D



Mes compétences :

Création

Direction générale

Réseaux sociaux

Impression 3d

Objets connectés

Branding

Communication

Univers de marque