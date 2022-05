Raphaelle POIRAUD

J'ai crée ma micro entreprise en 2008 "Les Mots Bleus" au sein de laquelle j'anime des ateliers d'écriture pour enfants et adultes. J'aime travailler avec d'autres arts: la peinture, la musique créant ainsi une synergie créative.

J'anime des ateliers d'écriture dans des médiathèques, musées, écoles, maisons de retraite.

Je suis également formatrice en anglais, espagnol et français auprès de salariés en entreprise et auprès d'adultes et d'adolescents en cours particuliers.

je traduis des textes, brochures, sites internet de l'espagnol au français et vice-versa dans le domaine littéraire et touristique.



Mes compétences :

Français Langue Etrangère

Formation professionnelle

Ecriture

Traduction espagnol français

BILINGUE EN ESPAGNOL ET ANGLAIS

Animation de formations