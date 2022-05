Raphaëlle RANCHER

Je suis actuellement en formation professionnelle des arts du Cirque dans l'école Arc-en-Cirque à Chambéry. Je me spécialise en mat chinois, main à main et équilibre. Je fais aussi de l'équilibre sur objet (touret, corde tendue, fil, autres objets).

Ma formation en trois années supporte mon projet et m'aide dans la création de mes numéros.

Je peux proposer un numéro de Mat Chinois, et je suis en création d'un numéro de mat pendulaire et d'équilibre.



Je reste ouverte aux propositions de travail collectif ou intégration d'une compagnie.



Mes compétences :

Main à main

Equilibre

Art du mouvement

Mât Chinois

Mat pendulaire