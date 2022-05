Spécialiste du chiffre, je m'intéresse tout particulièrement à la restitution d'information afin de la rendre lisible et accessible aisément.

Ma culture du service est un moteur d'amélioration continue et de créativité.



Mes compétences :

Audit

Budgets

Visual Basic for Applications

SQL

Tableau Desktop

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Coala

Contrôle de gestion

Expertise comptable