Raphaëlle SEGERER

Je décline votre stratégie de communication en termes de ligne éditoriale et de structure de site Web.

Je crée ou fais créer du contenu générateur de trafic.

J'organise l'animation éditoriale de votre contenu afin d'augmenter la visibilité de votre présence Internet.



● Référencement naturel / SEO (Search Engine Optimization)

Pour les sites : balises HTML, netlinking, suivi du positionnement dans les moteurs de recherche... Pour les textes : richesse sémantique, balises H1/H2, mots en gras, hyperliens...



● Ligne éditoriale

Benchmark de la concurrence, détermination des cibles, sujets, angles, tons et rythmes de publication, recherche et mise en place de partenariats éditoriaux.



● Rédaction Web

Dossiers modulaires, micro-contenus, interviews, articles, brèves, galeries photos. Grande précision du vocabulaire, clarté du message essentiel, orthographe et syntaxe irréprochables.



● Animation éditoriale

Plannings et vérification de la cohérence des prises de parole entre les différents supports de communication. Choix des photos. Editing des titres et accroches. Rédaction des légendes. Intégration du contenu via votre CMS. Analyse d'audience.



● Présence Internet / Community management

Choix des réseaux sociaux, plates-formes de partage et de curation : Twitter, Facebook, Google+, Linkedin, Viadeo, Youtube, Scoopit …, relais centrifuge de vos contenus et centripète du ressenti de la communauté envers votre site / produit / service / entreprise.



● Coordination de projet

Pour la création de contenu, de pages, mini-sites, sites et refontes : brief de rédacteurs, graphistes, vidéastes et développeurs. Expression de besoins. Zoning-maquettes fonctionnelles. Rétro-plannings. Management transversal en mode projet.





♥ Douce énergie, autonomie et goût du travail en équipe



■ Références

AOL, Sarenza, ATD Quart-Monde, Orange, Bayard Presse Web, TV5MONDE, France Télévisions...



Mes compétences :

Contenu editorial

Éditorial

Formation

Internet

Journalisme

Journalisme d'entreprise

Multimedia

Presse

Rédaction

Web