Cyrille FRANK

Créateur et gérant de la Sarl MEDIACULTURE, structure via laquelle je dispense du conseil et de la formation.



Parmi mes clients :

Médias : France Télévisions, TV5 Monde, Radio France, Le Figaro, L'Express, Le Télégramme, Le Temps, L'Equipe, Le Soir...



Entreprises / institutionnels : Crédit Agricole, Institut Français, CEGOS, Accord...



En agence : Angie, Rumeur publique, MIG



En école : CFJ, CFPJ, Celsa, Science-Po, ESJ Pro...



Mon savoir-faire :



- Stratégie éditorlale

- Acquisition d'audience (positionnementl, SEO)

- Ciblage et fidélisation des communautés (web / réseaux sociaux)

- Optimisation de l'expérience utilisateurs (ergonomie, écriture efficace)



Mon credo : concilier audience, revenu et satisfaction utilisateur



Ceci, grâce à une formation et un parcours plurimedia et polyvalent :



15 ans d'expérience en tant que journaliste/responsable contenus en radio (Fun radio), presse (.net pro) et Internet (Zdnet, AltaVista, AOL).



Ancien directeur contenus pour AOL France, et coordinateur éditorial vis à vis de l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Inde. J'ai encadré une équipe de 6 channels managers (chefs de rubriques), et 4 freelances pour la gestion de la page d'accueil.



J'étais aussi responsable de l'animation des portails SFR que j'ai initiée depuis l'origine : proposition éditoriale, définition du besoin technique, suivi de projet sur la conception du CMS, formation des éditeurs, conseil éditorial, monitoring de l'audience.



Chez AOL j'ai dirigé pendant 3 ans le pôle actualités (Info, Sport, Finance, High-tech, Auto) après avoir été éditeur High-tech, Jeux, Auto, Mobiles et Internet (2 ans). J'ai une bonne expérience de la gestion quotidienne, hebdo ou mensuelle de l'actualité. Ce, en radio, en presse et surtout sur Internet.



Chez AltaVista, j'ai été éditeur en chef puis responsable des partenariats contenus et de la diffusion.



Chez ZDnet, et .Net Pro j'ai été journaliste et chef de rubrique high-tech. J'ai beaucoup travaillé sur l'adaptation des contenus papiers (PC EXpert, PC Direct) au site web (zdnet.fr).



Mes compétences :

Web 2.0

Management

Réseaux sociaux

Statistiques

SEO

Éditorial print & web