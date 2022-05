Raphaëlle SOREAU

Après d'intéressantes expériences dans la production, la presse, la communication et l'événementiel à Paris, Biarritz et à l'étranger, j'ai intégré en 2010 une entreprise américaine, ReedMIDEM (filiale du groupe Reed Exhibitions), un des leaders mondiaux dans l'organisation de marchés professionnels internationaux. J'ai ainsi travaillé en tant qu'Assistante Marketing sur le MIDEM 2011, Salon International de la Musique.

Titulaire d'un diplôme de Responsable de Communication obtenu à l'EFAP Paris, je m'occupe actuellement de la Régie Publicitaire au sein de l'Office de Tourisme et des Congrès de la Ville de Biarritz.



