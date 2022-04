Julie LARCEBAL

MES COMPETENCES



De par ma formation et mes expériences professionnelles, je possède des compétences en matière de communication et marketing web :

- gestion de sites Internet : (A)ménageons le Pays Basque, Biarritz Réservation, Côte Ouest Immobilier

- animation de réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google+, Tumbl'r, Flick'r, Foursquare, Pinterest

- très bonnes connaissances en référencement naturel : création de liens, de textes et mots-clés

- très bonnes connaissances en matière de liens commerciaux via les campagnes Google Adwords

- bonnes connaissances de l'écriture web (web éditorial)

- création de QR-code personnalisés

- bonne connaissance générale du web et des TIC





MES ATOUTS



- Bon relationnel

- Bonnes capacités rédactionnelles

- Autonome, force de proposition

- Capacité d'adaptation

- Perfectionniste, organisée

- Travailleuse, volontaire

- Curieuse



FORMATIONS PROFESSIONNELLES

- 2009 : administration d'un site Internet à caractère participatif (société d'ingénierie informatique Rezo 21 à Bidart)

- 2010 : administration de la base de données touristiques régionale Sirtaqui (formation dispensée par le Comité Départemental du Tourisme)

- 2010 : administration de la Centrale de Réservation Citybreak (plateforme de réservation, packaging et distribution pour les professionnels du tourisme).

- 2011 : formation référencement et écriture web : optimiser le référencement d'un site via la création de liens et de textes à mots-clés, maîtiser l'écriture web

(société Goodness à Bidart)

- 2012 : référencement Google Adwords : optimiser le référencement d'un site via la création de liens commerciaux



MISSIONS MAJEURES

- Rédaction d'articles pour le Biarritz Magazine

- Gestion autonome d'un site Internet à caractère participatif

- Participation active à l'organisation d'un colloque d'envergure nationale sur le développement durable

- Formation d'une quarantaine d'hôteliers et prestataires touristiques à la centrale de réservation de Biarritz Tourisme

- Ecriture des textes pour le futur site Internet de Biarritz Tourisme

- Suivi de l'application mobile Ma Côte Basque

- Création assistée, mise en ligne et suivi de plusieurs campagnes Awords

- Création d'un QR code personnalisé avec logo



LANGUES ETRANGERES :

- Anglais : écrit et oral

- Espagnol : écrit et oral

- Connaissances en Allemand



OUTILS INFORMATIQUE MAITRISES :

- Outils bureautiques (Word, Excel...)

- Scribus

- Dreamweaver

- Photoshop, Paint, Photofiltre



