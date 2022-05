Raphaelle THOMAS

Bonjour,



actuellement en recherche d'emploi dans le secteur administratif, je cherche un poste stable dans une entreprise privée, dans ce but, je me forme en gestion PME PMI ( surtout en comptabilité) via le CNAM de Limoges. J' ai aussi en projet une formation d'assistant de direction afin d'être polyvalente et pouvoir travailler dans tout types d'entreprises.

Afin de valider la formation d'assistant de direction auprès du Pole Emploi , je cherche l'avis de professionnels du domaine et/ou un stage en entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Office

Linux notions