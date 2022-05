Raphaëlle THOMAS

Bonjour,



J'ai rejoins Micropole Univers, Multi-spécialiste Business Intelligence, WEB & IT, ERP et CRM, en tant que Manager du Pole Financial Performance Management.



Je suis une spécialiste du Corporate Performance Management, totalisant 15 ans d'expérience sur des missions de Planning, Budget & Forecast, de Reporting Financier et de Gestion, et d'analyse décisionnelle. Chez Ernst & Young, j'ai contribué à la création de la méthodologie globale.



Je possède une solide connaissance des outils et de leur implémentation, ayant travaillé 7 ans chez Hyperion (Oracle EPM) en tant que directrice de projet et responsable fonctionnelle grands comptes.



Je suis intervenue dans un grand nombre de secteurs industriels, en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Performance Management

Master Data Management

EPM

BI

BPM