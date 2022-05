Raphaëlle VOGEL

Au sein de l’agence Stepping Stones, je vous accompagne dans la définition et la conception (l'éco-conception !) de nouveaux produits ou services.



Pour cela j'ouvre de nouveaux horizons (vision long terme, cycle de vie des produits, économie circulaire, aspects environnementaux, sociaux et sociétaux) et vous aide à visualiser les meilleurs chemins vers le futur de votre organisation. Les stepping stones sont les pierres de gué qui permettent d'atteindre l'autre rive.



Les bénéfices de cette démarche inspirée du design thinking sont nombreux : • compréhension de l'écosystème • innovation (idées qui répondent à un nouveau besoin, d'une nouvelle manière) • implication et satisfaction des équipes • dialogue avec les parties prenantes • réduction des coûts • anticipation des risques • conformité aux normes et réglementation présentes et à venir • création de valeur • bien-être • avantage concurrentiel • notoriété de l’entreprise.



Contactez-moi sans hésiter : raphaelle@stepping-stones.fr

Mes compétences :

Formation, Pédagogie

Stratégie, Organisation, Management

Créativité, Innovation

Marketing, Communication

Eclairage, Aménagement intérieur

RSE, Développement durable

Conseil, Accompagnement, Conduite de projets

Analyse de l'écosystème, Conception d'un meilleur