Raphy Rafaël MARCHAL

Raphy Rafaël, c’est … :



« D’abord une voix. Chaude, fine, prenante. C’est aussi un style, un état d’esprit. C’est surtout une qualité de la musique et du mot juste. Un fort penchant pour les émotions qui font que ses chansons touchent autant les enfants que les adultes ».



Né en Afrique, d’un père belge et d’une mère espagnole, il baigne dans la musique depuis … la naissance de ses arrière- grands-parents.



Ses spectacles passés, présents et futurs :

En solo : «Solo Soleil».



Avec musiciens : «Zahori », « Amarillo ».



Avec musiciens et chœurs enfants/adultes: «Cob dit Bob »,«A fleur d’oreilles», « En plein chœur »,«A chœur ouvert», «Aguaviva», «Passeur d’émotions », «Chœurs et Ames», « Zahori en plein chœur ».



Ses disques :

«Les gares», «L’invitation », «Cob dit Bob », «Tout doux», « Zahori », «Doux bisous doux», «Pachamama».



Ses autres interventions :

Formation atelier adultes/étudiants : « attention frargile », formation atelier adultes/enfants : « création de chanson ».



http://www.raphy-rafael.com/



Mes compétences :

Artiste

Chanteur

Création

Espagnol

Guitariste