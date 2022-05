Rapid'scoot LILLE

Rapid’scoot propose un service rapide et efficace de livraison, de courriers, de marchandises, de plans ou autres documents à livrer en urgence. Nous travaillons avec les professionnels comme les agences de communication, pub, imprimeurs, architectes…..

Les déplacements se faisant en scooter, le client a l’assurance que son document sera livré en temps et en heure, grâce à la souplesse de nos engins capables de se déplacer rapidement dans un flux routier très dense.

Les courses sont gérées de A à Z, par une seul et même personne pour un suivi optimum des livraisons. Pour informer que le client a bien reçu son document, un mail ou un sms est envoyé.

Différentes formules de livraisons sont proposé, normal en 4h, rapid’ en 2h ou super rapid’ en1h. Il est possible de mettre en place une formule d’abonnement, à l’unité ou en carnet, il y aussi la formule sans abonnement qui permet de régler à la course.

Les tarifs sont calculés en fonction de la zone à livrer et de la rapidité souhaitée.

Après avoir travaillé 20 ans comme chauffeur livreur dans la répartition pharmaceutique et de constater à plusieurs reprises le flux de circulation et des bouchons sur la métropole Lilloise et sa périphérie, j’ai décidé de créer ma propre société de coursier en scooter.





Mes compétences :

coursier

Express