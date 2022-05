Raquel MARTIN

Madame, Monsieur,



Actuellement à la recherche d'un poste comme Comptable ou Contrôleur de Gestion, je me permets de vous solliciter afin de connaître vos besoins et de vous proposer mes services.

Avec plus de quinze ans d'expérience en comptabilité Français et européenne pour la société PAGES JAUNES France (chez la filiale QDQ Media). J’ai d’abord été responsable d’une équipe gérant les services de Facturation et d’Encaissement; puis depuis sept en qualité d'assistante de Contrôle de Gestion où j’ai intégré une équipe qui gérait des processus budgétaires ainsi que de reports, en cette qualité; j'ai acquis la maîtrise parfaite des divers aspects du métier. Je parle trois langues dont le Français (courant), l’Anglais (courant) et l’Espagnol (langue maternelle). Je dispose de qualités d'organisation exceptionnelles et je fais preuve d'une grande rigueur dans mon travail. Mes qualités relationnelles me permettent d'entretenir de très bons contacts avec mes collègues et mes supérieurs.

Pour toutes ces raisons, je suis persuadée que mon profil éveillera votre intérêt. Rapidement disponible, je serai honorée de vous rencontrer pour évoquer ensemble l'opportunité d'une future collaboration.

Résident en France depuis deux ans, je suis en train de suivre un cours de "Chef Comptable" par "L'Ecole Française de Comptabilité" pour continuer à approfondir mes connaissances en comptabilité et fiscalité Française.

Vous remerciant de votre attention et restant dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Navision

Microsoft Excel

Essbase

Informatique bancaire

Support client