Raquel MARTINS

A la recherche d'un poste en communication, je souhaite m’investir au sein d'une équipe performante.



Je dispose des compétences suivantes :



• 6 ans d’expérience dans les métiers de la communication (agence et annonceur)

• Je parle couramment 4 langues : Français, Anglais (TOEIC: 905), Portugais et Espagnol

• Rigueur et attention portée aux détails

• Sens de l’organisation et approche structurée du travail

• Très autonome et aptitude à travailler sous pression

• Excellent sens relationnel et aimant le travail d'équipe

• Qualités rédactionnelles et créativité

• Mobile géographiquement

• Maîtrise de Word, Excel, Power Point, Photoshop, File Maker, Outlook et Internet



Mes compétences :

Business

Communications

Event Management

Management

Management public

Marketing

Public relations

Tourism