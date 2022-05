Raquel VILLEGAS ROMERO

Journaliste de formation, mon parcours professionnel a évolué dans la communication d’entreprise. De nationalité espagnole, ma vie professionnelle s’est déroulé principalement en France (plus de 8 ans sur le marché français, mais aussi en Espagne.

Passionnée de la communication, j'ai, pendant plus de 5 ans, organisé des congrès et séminaires pour une Fédération Internationale. J'ai également assuré la redaction du bulletin interne et les relations externes (presse, organismes publiques).



Mes compétences :

Assistanat

Communication

Evénementiel