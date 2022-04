Jésus LOPEZ CASTINEIRA

Consultant formateur Qualité depuis 14 ans dans une entreprise éditeur de logiciel de gestion de production et de la qualité.

Spécialiste dans les techniques de contrôle SPC et de ses normes.



En 2012 , j'ai pris un virage important en intégrant une PME dans le Décolletage la société SNAEM où j'ai pris le poste de Responsable logistique et chef de projet du système d'information.

Après plusieurs années dans l'entreprise SNAEM nous avons surmontés de nombreuses difficultées et je suis passé Directeur de site.

Mes atouts : Esprit d'analyse, sens du relationnel, grande capacité d'adaptation, travail en synergie.

J’aime les challenges et relever des défis.

Je suis sûr de l'importance du réseau Viadeo qui est le moyen

actuel le plus simple, économique et direct pour faire des affaires.



Mes compétences :

Spc

Qualité

GPAO

Gestion de production