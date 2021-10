Raquelle JOUANNEAU ( JOUANNEAU)

BIENVENUE !



www.raquelle-jouanneau.fr



Je suis Artiste depuis plus de 20 ans, je reste jeune tous en ayant de l'expérience



Je m'adapte tout de suite



Mes expériences les plus marquantes sont les doublures de Stars internationales comme Sophie Marceau, Audrey Tautou, Cécile de France, Tia Carrere & Charlotte Gainsbourg



Les tournages de nombreux clips vidéos avec MC Sollar, Yannick Noah, Bilale, Cyril Paulus et pleins d'autres



J'ai participé à 2 courts métrages primés plusieurs fois dans le Monde dont le sujet sont l'Amour au delà des frontières



Avec « Aligato » de Maka Sidibé & « Pour l'Amour de Dieu » de Frédéric Kofman



J'ai tournés plus d'une vingtaine de publicités



J'ai été l'égérie de 3 grandes marques internationales

J'ai rencontrés en tournage Jack Nicholson, Kenu Reeves, Diane Keaton, Marc Walberg, Gleen Cloose, Grégory Fitoussi, Beyoncé, Patrick Bruel, Marion Cotillard, Guillaume Canet & pleins d'autres



J'ai fais plus de 500 tournages tout en restant discrète



J'ai réalisé 3 courts métrages



J'ai fais une année d'étude au CLCF pour connaître l'aspect technique des tournages en ayant 7 postes différents (du régisseur, à la prise de son au montage)



Je suis Acupunctrice Professionnelle depuis plus de 10 ans



(rendez vous possible à Auxerre sur ce lien : www.clicrdv.com/cabinet-de-mme-jouanneau)



1h30 de Paris



et j'accompagne les personnes en parallèle de mon activité Artistique



J'ai été Modèle professionnelle et j'ai voyagé dans plus de 30 pays.



( Cambodge, Tunisie, Maroc, Guadeloupe, La Réunion, Monaco, Chine, États-Unis, Londres, Italie, Espagne, Allemagne, Thaïlande, Islande, France, La Corse, Belgique, Ile Maurice, Thaiti ...)



Je recherche des nouvelles expériences artistiques ainsi que des missions cosmiques de haut niveau pour moi et mon équipe de la huitième couleur



Voici mon mail : jouanneauraquel@gmail.com



Raquelle