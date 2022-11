Vincent REMOISSENET suit des études de Commerce et obtient un Master de Management en 2004. Il exerce différents métiers pendant ses études (Animateurs pour enfants, Chef de Projets Evénementiels, Consultant en Management…). A la fin son parcours universitaire, il intègre le secteur bancaire en tant que Chargé de Clientèle.

En 2006, à l’âge de 29 ans, il laisse parler sa fibre artistique et s’inscrit à Côté Cour, une école de formation de l’acteur. Durant 4 ans, il va assidument aux cours du soir tout en conservant son emploi.

En 2010, il est reçu au Studio Pygmalion pour effectuer un cursus de 10 mois sur un atelier professionnel destiné aux comédiens qui souhaitent parfaire leur formation, s'entraîner et se perfectionner.

En 2011, il abandonne son poste à la banque pour se consacrer à plein temps au métier de comédien.

Aujourd’hui, il joue dans plusieurs compagnies de théâtre et désire vivement interpréter d’autres rôles à l'écran. Par ailleurs, il participe à l'écriture de projets pour la télévision, le cinéma et le théâtre.



Mes compétences :

Acteur

Comédie

Théâtre

Cinéma