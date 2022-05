Raquiq RAJAA

 Gestion des clients et patients

 Technique d’expression et de communication

 Sens de l’Ecoute et travaille d’équipe

 Sens de responsabilités

 L’innovation

 Bureautique (EXCEL, WORD, POWER POINT…….)

 La gestion du planning et L’Organisation administrative.

 Droit de Société

 L’Autonomie et la dotation d’un bon relationnel

 Gestion de l’emploi du temps des agents (prises des RDV)

 Relation avec les partenaires externes (agence et cabinets, fournisseurs…)

 Organisation et classement et gestion des dossiers internes et externes.

 Gestion de l’accueil, du standard téléphonique, des courriers internes et externes

 Suivi Ressources humaines et encadrement du personnel

 Gestion des approvisionnements des fournitures

 Suivi des devis, factures, budget (dépenses et encaissements), enregistrements

 Interface entre les créatifs et les clients

 Brief/ débrief de l'équipe créatif et Gestion du planning créatif

 Suivi des devis et gestion des bases de données publicitaires

 contacts et relances des fournisseurs, des agences



Mes compétences :

Ambitieuse et motivée

bon contact relationnel

Capacité de travail

Motivée

Observatrice

Organisée

Relationnel

Rigoureuse

Travail en Groupe