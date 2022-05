Rariba MEZZI

Titulaire d’un DESS de psychologie cognitive: évaluation et conception d’outils éducatifs, je souhaiterais intégrer une équipe afin de participer à l’élaboration de projets éducatifs, assurer le suivi et l'évaluation de ces derniers et apporter mes connaissances sur les processus impliqués dans les situations d’apprentissages..



J’ai été amenée à travailler dans le domaine de l’accompagnement à la scolarité et au sein d’une direction des Actions Educatives d’un département. Ces expériences m’ont permis de travailler avec et pour les différents acteurs impliqués dans le parcours scolaire de l’élève: enfants, parents, enseignants, chefs d’établissement et les différents partenaires tels les associations, les mairies, les CMPP.



D’autre part, ces expérience m’ont également permis de :



 participer à l’élaboration et à la mise en place de projets pédagogiques et éducatifs tels que les « ateliers pédagogiques », les « études encadrées »;



 assurer le suivi administratif et pédagogique d’ « ateliers pédagogiques » aux moyens d’entretiens et de réunions avec les différents partenaires ;



 organiser des journées d’échanges entre enseignants, des journées d’étude et de formation sur les problématiques liées aux difficultés scolaires rencontrées par l’enfant et l’adolescent,



 conduire et mener des enquêtes sur des dispositifs éducatifs, sportifs et culturels.





Je souhaiterai donc mettre au service d'une équipe ces connaissances et cette expérience professionnelle.





Pour de plus amples informations, je m tiens à votre entière disposition.



Mes compétences :

Évaluation des politiques publiques

Conception

Psychologie

Éducation

Collectivité territoriale

Pédagogie

Formation