Bonjour,



Voici les compétences que je peux vous proposer :



INGENIEURE PEDAGOGIQUE MULTIMEDIA

- Conception de modules spécifiques (français, anglais) sur outil auteur Storyline et sur Scenari Opale

- Intégration de voix de synthèse avec TextAloud

- Collaboration avec des experts toute thématique et en mode multi-projets

- Création de plate-forme Moodle et Intégration de contenus et ressources adaptés à la FOAD



CHEF DE PROJET FORMATION

- Mise en oeuvre de plan de formation (analyse des besoins, définition et planification des modules)

- Gestion de projets en présentiel (coordination et animation d'actions de formation)

- Gestion de projet en e-learning (rédaction de cahier des charges, scénarisation des contenus et rédaction de quiz, correctifs de modules développés, suivi des apprenants).

- Gestion administrative et logistique de la formation (réservations de salles, convocations, feuilles de présence, gestion de plannings, reporting ...)

- Formation à l'outil de rapid learning Storyline

- Formation de formateur

- Animations de formation pour public varié



AUTRE

- Accompagnatrice VAE pour le BTS Tourisme et Management des Unités Commerciales (MUC)

- Jury professionnel pour le titre formateur professionnel d'adultes





Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, cordialement.







FABIENNE SAUVAGE

fabiennesauvage@gmail.com

06 12 77 15 37



Mes compétences :

Animation de formations

Formation de formateurs

Ingénierie de la formation

Ingénierie pédagogique

Communication

Formation

Tourisme

Outils Rapid Learning : Storyline, Scenari Opale

Accompagnement VAE

Gestion de projet

Relation client et vente

Création Vidéo : Pinnacle studio, Screen'Omatic

Rédaction de storyboard et synopsis