Alain DECKER

FORMATEUR et CONSULTANT indépendant en ANGLAIS et dans les METIERS du TOURISME et des VOYAGES.



Compétences et expériences :



- Responsable de formation (anglais, tourisme et voyage)

- Professeur : anglais, géographie touristique, histoire des civilisations et des religions, techniques de vente, communication, évènementiel)

- Gestion et Direction d'une agence de voyages

- Grand Voyageur (+ 110 pays visités sur les six continents)

- Organisateur d'un festival du film de voyage (direction artisitique et animation)

- Photographe (portraits, paysages, art)

- Mission polaire (Antarctique)

- Tour du Monde en 2 ans



Spécialisations :



- Bilingue franco-anglais

- Etats-Unis (35 états visités)

- Amérique latine, océan Indien, Asie du sud-est

- Australie, Nouvelle-Zélande

- Tour du Monde



Mes compétences :

Animation de formations

Bilingue anglais - français

Expert en voyages