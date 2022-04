Fabienne SAUVAGE

Après une longue expérience comme assistante de direction en entreprise agro-alimentaire, deux années comme collaboratrice sociale en cabinet comptable, titulaire depuis trois ans d'une Licence professionnelle des "Métiers de l'Administration Territoriale", j'occupe un poste d'Assistante de gestion comptable et technique dans un office public de l'habitat à loyer modéré, je reste en veille et recherche un poste à responsabilités comme Coordonnateur budgétaire et comptable.



Mes compétences :

Administration

Droit public

Gestion

Budget

Capacité d'adaptation