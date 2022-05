Rasak ALLI

Diplomé en Communication visuelle option webmaster, j'evolue dans le dommaine du multimédia plus orienté sur le web qui devient une passion pour moi. Mais g suis aussi beaucoup attaché aux design et aux création de l'art.

Avec mes aptitudes commerciales et marketing, je me suis lancer dans le marketing Digital, dans le but de presenter une autre manière de communiquer aux entreprises de la place au moyen des reseaux sociaux et du mailing.

Je suis actuellement en Master pro 2 en développement d’application web à L'Ecole des Spécialités Multimédia d'Abidjan (ESMA)



Mes compétences :

Webmaster

Infographiste

Ingénieur

Webdesigner