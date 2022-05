Raselsony PAULOS

Diplômé en économie, je dispose de compétences spécifiques en gestion de projets de développement, en management d'équipe et en appui/mobilisation communautaire.

Mes qualités principales sont le dynamisme, la persévérance, la rigueur, l'esprit d'équipe et le sens de la communication. J'ai également de bonnes capacités en informatique bureautique, en rédaction et en anglais.



Par rapport à mes principaux centres d'intérêts, qui sont le management et l'entrepreneuriat, le développement rural, le WASH et les énergies vertes, la décentralisation, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités, afin de pouvoir valoriser mes acquis.



Mes compétences :

Energies renouvelables

Eau et assainissement

Gestion de projet

Bureautique

Statistiques