Rasha AMIN

Passionné par l'informatique et particulièrement par tout ce qui concerne le domaine du Web, j'ai un Master M2 spécialité Technologies de l'hypermédia, avec une experience de 10 ans, 5 ans dans le domaine des télécommunications et plus particulièrement dans l’analyse de données statistiques et décisionnelles. Je maîtrise parfaitement l'environnement LAMP.



En outre, j'ai eu l'occasion de travailler avec divers CMS dont (Centurion, Drupal, Wordpress, Joomla...) ainsi qu'avec des frameworks tels ZEND.



Par ailleurs, j'ai eu souvent l'occasion de travailler selon la méthode agile et j'ai l'habitude de travailler en équipe. Je suis dynamique, sérieuse et j'ai le goût du travail bien fait.



Mes compétences :

JavaScript

Bootstrap

HTML

MySQL

JQuery

PHP

HTML 5

CSS 3

PostgreSQL

PHP 5

JQuery UI

JQuery Mobile

CSS

Oracle

SQL

PL/SQL

SVN

Zend framework

ImpactJS

IntelXDK

ASP.NET

Joomla

Services web

Microsoft SQL Server

Zend studio

Microsoft .NET

Git

Jira

Drupal

Mantis

Wordpress

Centurion CMS

MVC

PHPStorm