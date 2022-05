Rashed MDINI

Producteur et Réalisateur de film indépendant



autodidacte depuis 1980 , il est devenu un des chefs de fil des mouvements de la fin des années 80 du cinéma alternatif indépendant, il est le créateur avec ZARMA PROD de L'espace Bastille(1990) , un lieux d'expression et de création audiovisuel il est devenu producteur par la suite . il aime les projets ambitieux a son actif il a déjà produit une cinquantaine de films et Réalisé 14 films en 16mm et 35mm , tres peu en numérique, mais reste ouvert il est le créateur de l'association "Mon Film a Moi(1989) " " L'art-Image"(1998) "Les Films Epsilon(2000)(associé)" qui sert de tremplin a de jeunes artistes ou moins jeunes , crée des stages de formation inter-actif dans les metiers du cinéma , ceci depuis 1988 , A ce jour il est toujours sur l'avant-scène des nouveaux talents avec son univers bien a LUI qui est fait d'ombre et de lumière, le goût de l'expressionnisme et du surréalisme, quelque films cultes pour les cinéphiles , comme "Les quatre lumières(1992)" "L'évasion(1993)" "La toupie(1994)" "Le sid (1995)" "Strange fruit(1989) , les Echoués (2008), Invités au diner "Acteur Majeur du 7 eme art" de la WORLD CINEMA FOUNDATION de MARTIN SCORSESE pendant le festival de Cannes(2007 " ........actuellement il produit des long métrages de qualités et commence a penser a réaliser son premier long metrage





Mdini Rashed Cinéaste et Producteur Autodidacte Francais

http://www.mdinirashed.com





NEE EN 1967 A TUNIS Mdini Rashed Cinéaste Réalisateur et Producteur Indépendant Francais, de son vrai nom Medini, arrive en france en 1971 à l'âge de 3 ans et demi dans le 20 ème arr.à Paris. Il est issu d'une famille modeste et ouvrière ,son père est chauffagiste et sa mere femme de ménage , la famille démenage 2ans aprés pour se retrouver a la rue Keller (quartier de Bastille 11 ème), il effectue sa maternelle et sa primaire a l'écolle Keller dans le 11 ème ard. Il sort de l'école après la sixème au colège Anne Franck , rue Trousseaux dans ce même 11 éme arr.de paris. Admis dans un LEP en tans que tourneur-fraiseur , il sèche les cours où il s'ennui et préfère travailler dans les radios libres de l'èpoque : "Radio Paris" , "Radio Rosta" , "Radio ici et Maintenant", et colabore avec monsieur Denis Claire voir lien http://soleils.hautetfort.com/archive/2011/07/11/l-union-des-artistes-et-ecrivains.html et monsieur Michel Polac -voir lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Polac pour les grandes Conférences de Paris. En 1982 il participe au mouvement hip hop de la premiére generation(Africa bambaataaa) -voir lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrika_Bambaataa , il suis de prés ce mouvement et y participe à sa manière par la danse et regarde emmerger de futurs groupes , comme NTM -voie lien http://fr.wikipedia.org/wiki/NTM , Les PCB , Dynastie, Berurier noir -voir lien http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9rurier_Noir etc.............. En 1984 Rashed Mdini encore jeune, colabore pour la fédération francaise de sauvetage et de secourisme en tans qu'aide rédacteur pour le bulletin officiel de la fédération de paris. En 1986 il fait la rencontre de Mr Lucien Yvonnet directeur technique a Sonodie, prés du laboratoire Eclair a Epinay sur Seine -voir lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratoires_%C3%89clair .Il lui apprend alors la projection en 35 mm et 16 mm ainsi que la prise de son dans un auditorium de doublage et de post-prod. En 1987 Rashed Mdini rencontre MR ET Madame Raffi patrons de la société unité 2 : il est assistant monteur et colabore sur differents longs métrages et séries de l'époque avec comme chef monteur mr Gilbert kikoine , Philippe Murcier , Georges Klotz , Patrice Raffi , ( voir cv sur imdb) -voir lien http://www.imdb.com/name/nm0530772/resume . En 1989 Rashed Mdini aider et encourages par Guy Desdames un inventeur et producteur de talent , il réalise son premier court métrage en hommage a Billie Holiday : "STRANGE FRUIT" en 16 mm voir lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Billie_Holiday , le succés de ce court se fait sentir En 1989 il crée " L'association Mon Film a Moi" (Po



