Rashel RÉGUIGNE

Ce qui me fait vibrer ? Les gens qui ont des rêves et qui mettent tout en oeuvre pour les réaliser ! En effet, j'adore accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs dans le développement de leurs activités : outils numériques, supports de communications, formations sur-mesure, mise en relation, ...



Mes valeurs et mes centres d'intérêts ? Tout ce qui touche au "Co" (coworking, travail collaboratif, ..), la communication durable (ne pas faire n'importe comment, avec n'importe qui par exemple), la transmission du savoir (forcement, quand on est formatrice, on s'intéresse aux sens, à la pédagogie, mais pas que), les outils numériques (d'ou mon surnom de "La Geekette"), la créativité (infographie, peinture, musique, ...), les énergies renouvelables (et leurs moyens d'applications), les langues étrangères (et vous, en combien de langues savez-vous dire "Bonjour" ?), et un tas d'autres choses ...



Et vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie ?



Mes compétences :

Photoshop

Prestashop

Wordpress

Illustrator

Réseaux sociaux

Marketing stratégique

Dreamweaver

CRM

Formatrice en web 2.0 et en infographie

E-Marketing

Communication durable

Marketing

Communication

Multimedia

Infographie

Conseil