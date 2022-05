Rashid DAO

DAO Rashid

Je suis titulaire d'une Licence en Géologie Appliquée option Exploration et Exploitation Minière et aussi d'un BTS d'Etat en Génie Minier option Exploration géologique. Actuellement, je suis en stage au Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) au Service des Etudes Géophysiques et de la Topographie et régulièrement inscrit en Master 1 Géologie Appliquée et Mine à l'Université Aube Nouvelle.



Ma formation en tant que Ingénieur des travaux en Géologie minière m'a permis de développer de nombreuses capacités telles que l'analyse des structures géologiques naturelles, l'utilisation de divers appareils scientifiques, la conduite des études pétrographiques, la planification minière avec des logiciels de planification comme SURPAC, mais aussi le traitement de données géologiques variées en utilisant des modèles statistiques et physiques simples.



Riche de cet enseignement, j'ai appris à adopter une approche pluridisciplinaire et à respecter l'éthique scientifique. Rigoureux et passionné, je mettrais un point d'honneur à optimiser mes compétences.



Mes compétences :

Pack Office

DIPS

Gemcom Surpac

Autocad

MAPINFO

Shotplus

ArcGIS