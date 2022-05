Rasmata OUEDRAOGO

Présentement Chargé de Programme Santé, Nutrition et Aide Humanitaire à CCFC Burkina Faso.

2011- Intern en santé publique, YPIP - WAHO

2008 à 2010 à HKI- Burkina Faso: Chargé de suivi de projet.

Autres expériences; Conseillere en formation dans une association, Animatrice au PDRDP-B/K.

Qualification: sociologue, spécialisé en management de projets et programmes de Santé, Nutrition et Aide Humanitaire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Formation

Community management

Communication