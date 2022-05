Rassembl'âges ASSOCIATION

Rassembl'âges est une association de service et d'aide à la personne à domicile. Nous intervenons sur toute l'agglomération nantaise, auprès des particuliers, des séniors et des personnes à mobilité réduite pour l'entretien courant de votre domicile (ménage, repassage), des petits travaux de bricolage, de la garde d'enfants ou pour des prestations d'aide à la personne.



Mes compétences :

Aide à la personne

Bricolage

Garde d'enfant

Ménage et répassage