Rawan SHEHADEH

Différents secteurs dactivité sont présents à mon actif: cosmétique, événementiel, distribution B2B de matériel électrique, banque/assurance, imprimerie/reprographie, commerce, communication, habillement, service public, retail.



Mes 7 ans d'expériences dans des environnements multiculturels apportent à ceux avec qui je travaille, une vision globale, différente, pertinente, opérationnelle et humaine.



Il me tarde de faire votre connaissance et de partager ces richesses avec vous !



----



Quelques unes de mes spécialités:



- Management: de projets et déquipe, recrutement, formation.

- Marketing, communication, publicité: élaboration dune stratégie, budgétisation, conseil, organisation dévénements, média planning, création artistique, réseaux sociaux.

- Vente: business développement, veille concurrentielle.