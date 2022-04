Elsa MILLET

Actuellement Acheteur Confirmé pour le groupe ID LOGISTICS.



J'ai en charge les Accords cadre et les référencements nationaux et/ou internationaux, la gestion des flottes et le déploiement sur les sites pour des Familles d'Achats Hors Production, avec un Portefeuille d'environ 19M€.

Le point clé de ces familles : la satisfaction du client Interne.

Nombre d'interlocuteurs potentiels : 2 000 personnes toutes confondues





Précédemment, j'ai été consultante pendant 7 ans



La dernière mission était avec RELAIS ACHATS SARL pour la société CYCLELIFE (ex-SOCODEI), filiale d'EDF, qui est un centre de traitement de déchets de faible activité.

Ma mission a consisté à réaliser des achats de prestations et de matériels pour les services SI, SRE (Sûreté-Radioprotection-Environnement), Services Généraux et Maintenance.

J'ai assuré le suivi d'une soixantaine de contrats annuels. Mon portefeuille annuel était d'environ 5M€

J'ai également eu en charge les Appels d'Offres sur ces domaines en partenariat avec les équipes techniques dédiées.

J'ai contribué au déploiement d'un nouveau plan de performance Achats qui est un des piliers majeurs du plan de performance de cette société.



Actrice du processus Achats, d'une manière générale, j'ai assuré les étapes suivantes :

- Formaliser les besoins avec les prescripteurs

- Etablir la stratégie d’achats adéquate : AO, Gré à Gré, Rationalisation, …

- Consulter et agréer les fournisseurs

- Négocier

- Consolider les données avec le contrôle de gestion

- Contractualiser

- Assurer le suivi et la surveillance des contrats et des prestataires

- Gérer les réceptions

- Développer le pricing et le benchmarking

- Renforcer le sourcing stratégique





La 2ème mission a été réalisée avec AGAP2 pour ORANO PROJETS (Ex-AREVA-SGN) sur le site nucléaire du Tricastin pour des achats Projets en support des services Chantiers/Logistique/Essais des chantiers Georges Besse 2 Nord (GBIIN) et REC2. Cette mission avait débuté en octobre 2009.



J'ai débuté la prestation avec AGAP2 pour l'agence Achats du CIPN (Centre d'ingénierie du parc nucléaire en exploitation) d'EDF pour des achats de prestations de Génie Civil dans la cadre de la maintenance, rénovation et modification du parc nucléaire existant.



Mes compétences :

Achats

SAP

Lotus Notes/Domino