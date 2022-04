Elsa MILLET

Mon parcours scolaire est le reflet de mes passions du dessin et de la nature qui m'animent depuis toute petite. Ces deux passions sont complémentaires et me guident aujourd'hui dans la volonté d'exercer un métier où ce qui était autrefois banal devient aujourd'hui original : le fait-main et la place de l'Homme dans son milieu. Le lien entre les deux ? A la fois l'humilité et la reconnaissance des compétences purement humaines. A l'heure du tout numérique, il est temps que l'Homme se souvienne de ce qu'il est capable de faire avec ses mains, et qu'il peut trouver ce dont il a besoin dans son milieu naturel. C'est ce que m'ont appris, avec du recul, mes formations.

Faire rêver l'Homme en faisant travailler aussi d'autres artisans: voilà ma place. Transformer la matière pour transporter l'esprit de mes clients vers l'imaginaire...



Mes compétences :

Dessin

Calligraphie

Adaptabilité au monde visuel actuel

Enluminure

Connaissances du monde animal et végétal

Création (divers domaines graphiques)