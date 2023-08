Raymond BAUGNIET

Partenaire commercial avec la Sociétté Lovebiome,

Past Président des Belgian Senior Consultants Wallonie ( Antenne de la Province de Namur)

Consultant Indépendant

Retraité comme Commissaire de police

Commissaire de police depuis juillet 1982, j'ai occupé successivement les fonctions suivantes :



Détaché de juin 1987 à Septembre 1993 au Ministère de l'Intérieur comme Conseiller Technique et Expert auprès du Directeur Général de la Police Générale du Royaume



Détaché de septembre 1993 comme Directeur-adjoint du Système d'Information Schengen belge puis à partir de novembre 1995 comme Directeur jusqu'en septembre 1999.



Ayant réintingré mon corps de police et ce, à ma demande, et ayant réussi l'Assesment Center pour Chef de zone, j'ai postulé pour la fonction de Directeur Appui au sein de la zone de police nouvellement créée.



J'ai occupé cette fonction depuis la mise en oeuvre de la réforme des polices ( janvier 2001) jusqu'au 29 février 2008.



J'ai demandé ma mise à la retraite à partir du 1er mars 2008.



Indépendamment de la fonction de Gestion des Ressources Humaines ( gestion du personnel policier et civil) mon travail consistait également à superviser toute la logistique et le suivi de 6 commissariats de police ( infrastructure,consommables, charroi {-commandes-entretiens-réparations},réalisation des cahiers des charges pour appels d'offres, gestion de la masse d'habillement des policiers...etc).

Quant à la formation continuée, mon rôle était d'assurer que le personnel suivait les formations prévues et de le tenir informé des modifications ou nouveautés dans les dispositions générales de fonctionnement des services de police.

J'ai également eu la charge de la discipline interne et de toutes les enquêtes disciplinaires initiées au sein de la zone de police ou déléguées par l'Inspection Générale des services de police ou par le Comité Permanent du contrôle des polices



Pendant ces 5 dernières années j'ai aussi été chargé de cours dans deux Hautes Ecoles de la ville de LIEGE afin de dispenser les cours de Législation aux candidats Experts Automobiles.



Je suis actuellement Consultant indépendant sous la dénomination "R.B Consult&Organisation" et suis particulièrement spécialisé dans les audits de qualité, de sécurité et de fonctionnement. Je suis aussi compétent dans les plans d'affaires (Business Plan) et plan comptable. La partie coaching est également une de mes spécificités. En plus, mon entreprise est également spécialisée dans l'organisation d'événements et j'oeuvre en cette matière avec mon fils qui est DJ et organisateur d'événements sous la dénomination "B.Sound Events".



Mes compétences :

Consultant

Business Plan

Audits

Audit

Public relations

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Accès