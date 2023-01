Raymond ISAAC

Depuis 2011:

Formateur à l'ETSUP : École Supérieure de Travail Social

CIP- CAFERUIS -DEIS

2009-2014

CRAMIF -CAFERUIS



Professeur associé affecté au titre RNCP « Chargé d’accompagnement social et professionnel

et licence professionnelle "intervention sociale coordonnateur de projets collectif en insertion"



J' ai pour tâche essentielle de concevoir, diriger et intervenir dans une unité d’enseignement conçue spécifiquement pour le titre RNCP, et centrale pour la professionnalisation des auditeurs :



•Cet enseignement a lieu dans les cours du soir et en formation continue.



Je participe également à la coordination du RNCP notamment sur le Cnam Paris et les 14 Centres régionaux associés.

J' ai la des responsabilités dans la conduite et l’accompagnement du titre RNCP. J' assiste l’équipe pédagogique dans les relations avec le milieu professionnel pour favoriser le développement du diplôme, le placement des auditeurs dans des stages et la participation de professionnels aux jurys finaux.

Par ma connaissance du milieu professionnel, je participe à la régulation de l’ensemble du diplôme et à la veille sur l’ajustement des contenus et des modalités pédagogiques aux évolutions du secteur de l’intervention sociale.