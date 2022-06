Raymond POINSAINT

Economiste de la construction et Chef d'Agence d'Atelier A4 architecture et urbanisme durables, mon travail consiste à suivre le personnel de l'agence, à planifier les tâches et à rechercher en permanence de nouveaux contrats.

Depuis 2008, j'ai orienté la production d'atelier A4 vers la qualité environnementale, la sobriété et l'efficacité, tant dans le domaine de l'aménagement que dans celui de la construction.

Ma pratique de l'économie de la construction est maintenant transmise à l'ensemble de l'atelier, lequel intègre d'emblée les notions de qualité environnementale et d'économie dans l'ensemble de ses conceptions.



En parallèle, je suis également président de l'association "Natura4" dont l'objet est la promotion de la qualité environnementale et du développement soutenable dans les projets de construction et d’aménagement.

Elle accompagne et conseille toutes personnes, groupes et institutions.

Natura4 porte les valeurs et principes suivants :

- Favoriser l’intérêt collectif dans la conduite des projets

- Faire passer les enjeux humains avant les intérêts financiers

- Promouvoir une démarche relevant de l’économie sociale et solidaire



Les 3 grands axes de natura4 :

- l'information, la sensibilisation et la formation

- l'accompagnement et le conseil des acteurs de l'aménagement du territoires

- l'accompagnement et le conseil de groupements d'habitat participatif



Mes compétences :

AMO

Approche participative

Architecte

Bepos

Développement

Développement durable

Économiste

OPC

Programmation

Qualité

Qualité environnementale

Urbanisme

Urbanisme opérationnel

Urbaniste