Dominique ROLIN

Doté d’une expérience éprouvée de direction d’institutions sociales et médico-sociales publiques ou associatives, y compris d’institut de formation, j’ai acquis une pratique formative permettant de répondre, par le transfert de savoirs et savoir-faire, aux besoins de formations des établissements et services sociaux. Ma formation de direction et mon parcours universitaire en constituent les compléments.

Les défis de l’action sociale et médico-sociale portent sur l’ampleur des problématiques des populations prises en charge et sur les actions développées par les professionnels. Mes compétences comme mon histoire professionnelle me permettent d’inscrire ces enjeux au cœur de vos préoccupations professionnelles.

Ainsi, je suis à même de répondre aux besoins actuels et futurs des structures sociales en termes de formations et de conseils pour accompagner les directions, l’encadrement ou les équipes dans l’accomplissement de leurs missions et fonctions.



Mes compétences :

Accompagnement

Audit

Audit organisationnel

climat social

Conseil

Ecriture

Evaluation interne

Supervision